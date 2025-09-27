Siamo stati alla presentazione dei palinsesti Sky 2025 2026 | il video racconto con i protagonisti

27 set 2025

Siamo stati, lo scorso 24 settembre al Teatro San Babilia di Milano, alla presentazione dei nuovi palinsesti Sky della stagione 20252026 dove abbiamo incontrato tutti i protagonisti degli show targati Sky più amati dal pubblico ma anche i nuovi volti che debutteranno nei futuri titoli in arrivo. 🔗 Leggi su Today.it

