Siamo stati alla presentazione dei palinsesti Sky 2025 2026 | il video racconto con i protagonisti
Siamo stati, lo scorso 24 settembre al Teatro San Babilia di Milano, alla presentazione dei nuovi palinsesti Sky della stagione 20252026 dove abbiamo incontrato tutti i protagonisti degli show targati Sky più amati dal pubblico ma anche i nuovi volti che debutteranno nei futuri titoli in arrivo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: siamo - stati
Motoscafo travolto in laguna, il conducente perde il controllo: «Siamo stati colpiti da una barca pirata». Tre donne cadono in acqua, una è grave
Royal Air Force, siamo stati dentro la base in Scozia, dove si sorveglia l'accesso all'Europa dal Mare del Nord
Esplosione Roma, i poliziotti feriti a Tgcom24: "Siamo stati fortunati"
Giorno 25 settembre 2025 siamo stati presenti presso la Corte dei Conti di Bari. I nostri studenti hanno messo in pratica la professionalità nell'organizzazione e servizio di un light lunch ai numerosi magistrati di oltre regione presenti, ricevendo i loro apprezza - facebook.com Vai su Facebook
Siamo stati a Venezia, una delle città coinvolte dalla fondazione della famiglia Babini che, attraverso borse di studio, promuove e sostiene gli antichi mestieri dell’artigianalità italiana - X Vai su X
Rai Radio: la presentazione dei palinsesti avverrà il 23 settembre - Come anticipato da un comunicato stampa, il prossimo 23 settembre si terrà la presentazione dei nuovi palinsesti. Si legge su fm-world.it
Valori, visioni e radici comuni: un legame che si rinnova - Amici storici, partner che da tanti anni investono nei nostri mezzi editoriali presenti alla presentazione del nuovo palinsesto di Teletutto ... Da giornaledibrescia.it