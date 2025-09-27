Siamo innocenti | Juventus di nuovo in Tribunale | Questa volta le sanzioni sono terribili

“Siamo innocenti”: Juventus di nuovo in Tribunale Questa volta le sanzioni sono terribili"> La Juventus fa parlare di sé anche fuori dal rettangolo di gioco. Invischiata in una vicenda delicata, la Vecchia Signora rischia sanzioni. La Juventus torna a vivere giorni di tensione, con l’ombra di un nuovo processo che rischia di scuotere ancora una volta il club bianconero. I riflettori sono puntati su Torino, dove i giudici saranno chiamati a pronunciarsi su accuse pesanti. L’attesa cresce di ora in ora, mentre i tifosi cercano risposte. Ogni passo falso potrebbe trasformarsi in una condanna durissima per la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - “Siamo innocenti”: Juventus di nuovo in Tribunale | Questa volta le sanzioni sono terribili

In questa notizia si parla di: siamo - innocenti

#palestinesi in fuga da #Gaza e dalle operazioni militari sempre più intense di #Israele, "qual è la nostra colpa? Siamo persone innocenti" - X Vai su X

È la Soluzione Finale. La storia si sta ripetendo, oggi come allora. Solo che oggi non ci saranno innocenti che non sapevano. L'Occidente è perduto. Noi siamo perduti. - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, nuovo talento per Tudor: blitz in Brasile - Ecco la strategia del dg Comolli: la mossa inaspettata Protagonista negli ultimi giorni al Mondiale per ... Da calciomercato.it

Juventus, Modesto: “Siamo stati chiari con tutti. Con Comolli e Chiellini siamo un team” - François Modesto ha cominciato la sua nuova avventura alla Juventus da alcune settimane, dopo essere diventato il nuovo direttore tecnico. Lo riporta gianlucadimarzio.com