Cologno Monzese, 27 settembre 2025 – Arrivano buone notizie dal tavolo di crisi di Siae Microelettronica S.p.A storica azienda di telecomunicazioni e della controllata SM Optics di Cologno Monzese che si è riunito giovedì al ministero delle Imprese e del Made in Italy. All’incontro, al quale hanno partecipato le segreterie nazionali e territoriali di Cgil, Cisl, Uil e le Rsu, la direzione aziendale, i rappresentanti del ministero, di Regione Lombardia, di Invitalia e del Comune di Cologno Monzese, è stato confermato l’interesse di un nuovo partner industriale che dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno, che l’ingresso del nuovo socio sarà sottoposto alla procedura di “Golden Power“ e inoltre Invitalia ha confermato il suo interesse a supportare Siae Microelettronica in quanto azienda strategica per il Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Siae Microelettronica, spunta un partner interessato. Obiettivo salvataggio entro fine anno