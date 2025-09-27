Si spara ancora al Parco Verde di Caivano carabinieri sul posto
Nella serata di oggi, al Parco Verde di Caivano, è stata segnalata l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco.I carabinieri si sono diretti sul posto per un sopralluogo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Caivano, sparatoria al Parco Verde: esplosi diversi colpi d'arma da fuoco, carabinieri sul posto - Secondo quanto comunicato dai carabinieri, i militari sarebbero intervenuti nella zona delle palazzine poiché ignoti, avrebbero sparato ... Scrive ilmattino.it
Spari al Parco Verde di Caivano, sopralluoghi dei carabinieri in corso - Intervento dei carabinieri nel Parco Verde di Caivano per segnalazione di colpi d'arma da fuoco; sopralluoghi in corso ... Secondo fanpage.it