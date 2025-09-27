Si spara ancora al Parco Verde di Caivano carabinieri sul posto

Napolitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di oggi, al Parco Verde di Caivano, è stata segnalata l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco.I carabinieri si sono diretti sul posto per un sopralluogo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

