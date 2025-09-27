Si schianta fuori strada sulla provinciale la moto si spacca in due | 35enne in ospedale

ALEZIO – L’impatto è stato talmente violento, che la moto si è spaccata in più parti. La ruota anteriore e altri pezzi sono stati raccolti per strada. E lui, un 35enne di Gallipoli, che era in sella a quella moto Suzuki R1000, può ben dirsi miracolato, perché se n’è uscito con diverse contusioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it