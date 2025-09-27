Si indagano tra loro Garlasco perquisita la casa dell’ex pm
Per diventare come Twin Peaks all’epopea nera di Garlasco manca solo un tocco di sovrannaturale. Nell’attesa, gli altri ingredienti della serie di David Lynch ci sono ormai tutti, dall’esaltazione del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: indagano - garlasco
Garlasco, quell'appunto scritto trovato a casa Sempio: "Venditti gip archivia x 20.30 Euro". Le accuse mosse all'ex procuratore di Pavia, indagato #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la Procura indaga su flussi di denaro e archiviazioni. https://f.mtr.cool/vmxmdigfyi #garlasco #procuratore #indagini #venditti #economymagazine - X Vai su X
Garlasco, gli appunti sparsi per la casa e le intercettazioni “cambiate”: cosa non torna nell’inchiesta sulla morte di Chiara Poggi - Dall’ascolto delle intercettazioni alla loro trascrizione il percorso può rivelarsi scivoloso. Secondo ilmessaggero.it
Caso Garlasco: terminata perquisizione a casa genitori Sempio - 30 la perquisizione di carabinieri e guardia di finanza a casa dei genitori di ... Lo riporta iltempo.it