Si confondono tra i fan della K-pop band Enhypen ospite di Prada per rubare borsette

Milanotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono mescolate tra i fan degli Enhypen, la k-pop band ospite di Prada per un live in occasione della Fashion Week, con l’obiettivo di rubare borsette. Il colpo è riuscito, ma la fuga è durata poco: la polizia le ha fermate e arrestate.Milano bloccata dalla band k-pop, lunghe code fuori dalla. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: confondono - band

confondono fan k popSi confondono tra i fan della band di K-pop Enhypen in Galleria per rubare dalle borse: fermate - pop coreano, gli Enhypen, ospiti della boutique di Prada per la Milano Fashion Week. Come scrive msn.com

Quando una fan del k-pop approda in Corea del Sud, il mio “pellegrinaggio” fotografico - Che mi conosciate da mesi o da anni, che abbiate letto il mio reportage sugli Stray Kids agli iDays, visto le mie foto degli ATEEZ e P1Harmony, delle Kiss of Life e Rolling Quartz oppure no, avrete ... Segnala rockon.it

Cerca Video su questo argomento: Confondono Fan K Pop