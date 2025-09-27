Si cerca un immobile da destinare a sede della prefettura di Chieti

La prefettura di Chieti ha avviato un’indagine di mercato per la ricerca di un immobile da acquisire in locazione per le esigenze della stessa.L'immobile deve essere situato nel territorio del Comune di Chieti, facilmente accessibile dal pubblico tramite i mezzi di trasporto pubblico e dovrà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: cerca - immobile

Ciro e Federico, campioni d’Europa nel 2021, forse annunciati in giornata. Discussioni in corso con il Milan per riavere Pobega. Immobile e Bernardeschi, le star più attese. Ma Sartori cerca il colpo anche a centrocampo

Cerca casa a Firenze e paga i primi mesi d'affitto. Ma era un immobile fantasma

Cerca casa a Firenze e paga i primi mesi d'affitto. Ma è un immobile fantasma

NUOVO INCARICO IN ESCLUSIVA ? TALSANO - VENDITA - A due passi dal cuore pulsante di Talsano, proponiamo un immobile al piano terra che rappresenta un’opportunità unica per chi cerca la comodità di vivere vicino a tutti i servizi o desidera u Vai su Facebook

Motor Valley, si cerca un altro immobile - Un progetto per il quale nel 2022 era stato firmato un protocollo d’intesa e la sede sarebbe stata l’ex complesso delle Perle L’Unione della Romagna Faentina per conto del Comune di Faenza sta ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Il Consorzio cerca sede. Appello per un immobile. Obiettivo: efficientare - Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha pubblicato un bando per la ricerca di un immobile da destinare a nuova sede dell’Ente ad Aulla, al servizio della Lunigiana. Segnala lanazione.it