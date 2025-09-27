Si cerca il giovane Gabriele scomparso di casa da venerdì

Attivate le ricerche per ritrovare il giovane Gabriele Invernizzi, sparito da venerdì 26 settembre. Ha 15 anni di età e da ieri si è allontanato di casa senza più dare sue notizie. La Prefettura di Lecco ha diramato una nota di ricerca per poterlo ritrovare al più presto.

