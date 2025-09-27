Si accende la Notte Visibile Musica teatro e tanto divertimento
GROSSETO Che la Notte Visibile abbia inizio. Oggi Grosseto vivrà la tredicesima edizione della Notte Visibile della Cultura, l’evento clou de La Città Visibile, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione CR Firenze. Dalle 18.30 fino a tarda notte trasformerà il centro storico in un palcoscenico diffuso di mostre, performance, concerti e installazioni a ingresso gratuito. La Notte visibile inizierà alle 18.30 in piazza Baccarini e terminerà alle 2 al Giardino degli Arcieri, in piazza Nannini 12, con un brindisi finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
