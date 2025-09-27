Sguardi d’impresa obiettivo sulla Ferrari
Un progetto di valorizzazione degli archivi del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti attraverso un percorso espositivo che intreccia la storia industriale del Paese con la contemporaneità. È stata inaugurata a Modena, nella nuova ala del Palazzo dei Musei (viale Vittorio Veneto 9), la mostra " Sguardi d’Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari ", promossa da CDP e Fondazione di Modena, in collaborazione con Ferrari, con il supporto di Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, il patrocinio del Comune di Modena e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella cui sede a Roma, a dicembre 2025, si terrà la prossima tappa dell’esposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
