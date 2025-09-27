"Mia sorella Evelina sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco": la 26enne Alba Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio, parla da Tirana, dove risiede con la madre, a proposito della questione sollevata dalla sorella. I legali di quest'ultima hanno depositato l’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per l’ex sottosegretario alla Cultura perché lui “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi” dopo il periodo di depressione che lo ha costretto a stare a lungo in ospedale. Questa, però, è una lettura che l'altra figlia di Sgarbi rigetta completamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sgarbi, "sta esagerando": guerra anche tra le sorelle