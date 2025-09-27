Sgarbi ferito e fragile respinge l’ombra del tutore
C’è un Vittorio Sgarbi che non urla «capra» e non agita le mani come sul piccolo schermo. Un Vittorio diverso, piegato dalla depressione, affacciato a un ritorno lento e incerto alla vita, che oggi si trova davanti a un passaggio doloroso: la richiesta della figlia Evelina al Tribunale civile di Roma di nominarlo amministratore di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: sgarbi - ferito
