Sgarbi contro Sgarbi contro Sgarbi la figlia Alba contro la sorella Evelina | Papà Vittorio sta bene lei forse subisce pressioni

Il caso Sgarbi diventa una querelle familiare. Alba Sgarbi, da Tirana, dice che la sorella Evelina «sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco». La 26enne albanese figlia della cantante lirica Kozeta Hajdini è furiosa: «Non si può giudicare la salute di un padre vedendolo una sola volta, in ospedale, al Gemelli, per 5 minuti, ad aprile. Le sue accuse sono completamente fuori misura». Dice di non aver parlato con la sorella: «No, non le ho telefonato e nemmeno lei ha cercato me. Neppure mi ha chiamato per sapere come stesse papà, perché io ero, e sono, la più informata. 🔗 Leggi su Open.online