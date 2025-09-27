"Non è affatto semplice fare bene in una situazione del genere, ma nonostante tutto la Civitanovese è una squadra che si fa rispettare". È quanto dice Giuseppe Sfredda, già direttore sportivo di Maceratese e Monturano e profondo conoscitore del campionato di Eccellenza. "Ho visto il team di Mercanti – chiarisce - a Monte San Giusto in Coppa Italia e a Fermo in campionato. È una squadra che lotta. Può contare sul proprio capitano, Visciano, giocatore che non c’entra niente con questa categoria per qualità, ma anche per serietà e temperamento. Contro la Sangiustese, è entrato e ha subito azzeccato una punizione perfetta, come non se ne vedono". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sfredda sulla Civitanovese: "La squadra ha carattere"