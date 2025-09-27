Sfogo a Pechino Musetti si scusa con i tifosi cinesi

Un commento impulsivo durante un tie-break ha scatenato un caso attorno a Lorenzo Musetti nell’ATP di Pechino. Il n°9 del tennis italiano, dopo aver apostrofato alcuni spettatori con termini irriguardosi, ha pubblicato un messaggio di scuse indirizzato ai fan cinesi, impegnandosi a ristabilire il rispetto reciproco. Le parole che hanno scosso il Centrale di Pechino . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

