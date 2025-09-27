Milan-Napoli non sarà solo un match dal sapore epico, ma anche una sfida tra i 2 centrocampi più forti e completi d’Italia. In tal senso, spunta un dato a dir poco clamoroso su Lobotka. Se da un lato ci sono i Fab 4 – De Bruyne, Lobotka, Anguissa e Mctominay – dall’altro la qualità non è certo da meno. Con l’arrivo di Rabiot, il Diavolo ha un centrocampo di tutto rispetto, potendo contare anche su Fofana, Modric e un ritrovato Loftus-Cheek. Dunque, è palese che la partita si deciderà proprio nel punto nevralgico di una squadra. Sarà un Milan- Napoli tosto, ma allo stesso tempo di una qualità straripante e, oltre alle super-star, va celebrata l’importanza di un calciatore fondamentale per l’equilibrio azzurro: Lobotka. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sfida Milan-Napoli, Lobotka meglio di Modric: il dato è clamoroso