Sfida Milan-Napoli Lobotka meglio di Modric | il dato è clamoroso
Milan-Napoli non sarà solo un match dal sapore epico, ma anche una sfida tra i 2 centrocampi più forti e completi d’Italia. In tal senso, spunta un dato a dir poco clamoroso su Lobotka. Se da un lato ci sono i Fab 4 – De Bruyne, Lobotka, Anguissa e Mctominay – dall’altro la qualità non è certo da meno. Con l’arrivo di Rabiot, il Diavolo ha un centrocampo di tutto rispetto, potendo contare anche su Fofana, Modric e un ritrovato Loftus-Cheek. Dunque, è palese che la partita si deciderà proprio nel punto nevralgico di una squadra. Sarà un Milan- Napoli tosto, ma allo stesso tempo di una qualità straripante e, oltre alle super-star, va celebrata l’importanza di un calciatore fondamentale per l’equilibrio azzurro: Lobotka. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Milan-Napoli, le probabili formazioni: Rrahmani non al meglio, ancora in panchina Lorenzo Lucca - Il Napoli di Antonio Conte si presenta alla sfida di San Siro con una situazione difensiva tutt’altro che semplice. dailynews24.it scrive
Milan-Napoli e il duello in mezzo al campo tra Modric e Lobotka, CorSport: "La sfida dei cervelli" - Napoli di domani sera a San Siro e il duello in mezzo al campo tra i due registi delle due squadre, cioè Luka Modric e Stanislav Lobotka, il Corriere dello Sport in ... Come scrive milannews.it