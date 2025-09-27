Settimana dell' allattamento al via | flash mob open day e consulenze

Anche quest'anno, le Aziende sanitarie ferraresi aderiscono alla Settimana mondiale per l'allattamento materno. In programma, un ricco calendario di eventi rivolti a mamme, papà, bimbi, nonni e caregiver, dal 29 settembre al 7 ottobre su tutto il territorio provinciale.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

