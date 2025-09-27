' Settembre Copparese' riconoscimenti alle realtà solidali con i dipendenti Berco
Sul palco centrale dinanzi alla Residenza municipale di Copparo, nel pomeriggio di venerdì 26 settembre è stata ufficialmente inaugurata la fiera del settantottesimo 'Settembre Copparese'. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti autorità civili, militari, rappresentanti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
'Settembre Copparese', allestimento in piazza: il programma della 78esima edizione
Il sodalizio calcistico copparese, dopo il restyling dirigenziale, punta a vincere il campionato. La presentazione, con prima squadra e vivaio, in occasione del Settembre Copparese. - facebook.com Vai su Facebook