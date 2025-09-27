Settembre al Borgo finale di weekend con Massimiliano Gallo e la sua Lettera ad Eduardo

Anteprima24.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà il direttore artistico  Massimiliano Gallo  a chiudere, domani sera, il primo weekend della 53ma edizione di  Settembre al Borgo “Meraviglia!”  con il suo ultimo spettacolo,  “Lettera ad Eduardo”, domani sera alle 20.00 al Belvedere di San Leucio. Dopo i grandi successi delle prime serate – con Sarah Jane Morris ed il Solis String Quartet, Taranterrae, Emma Dante, Â Cúmba, tutti sold out – Gallo chiude un primo gran finale istituzionale con uno spettacolo emozionante e delicato e che porterà in scena insieme a  Carmen Scognamiglio  e la  Napoli Nord Big Band. «È una lettera immaginaria che scrivo al commendatore Eduardo De Filippo – spiega Gallo – per raccontarmi e raccontare ciò che lui ha rappresentato per me e per tutto il teatro mondiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

settembre al borgo finale di weekend con massimiliano gallo e la sua lettera ad eduardo

© Anteprima24.it - Settembre al Borgo, finale di weekend con Massimiliano Gallo e la sua “Lettera ad Eduardo”

In questa notizia si parla di: settembre - borgo

Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti

Borgo & Co.: da luglio a settembre 2025 i Giardini Camerini di Piazzola torneranno ad animarsi

Treni, linea Faentina: stop alla circolazione tra Firenze Campo Marte – Borgo S. Lorenzo (via Vaglia). Fino a settembre

settembre borgo finale weekendSettembre al Borgo, il direttore artistico Massimiliano Gallo presenta la 53ma edizione - È stata presentata alla stampa questa mattina, presso il Comune di Caserta, dal direttore artistico Massimiliano Gallo la 53ma edizione del festival Settembre ... Si legge su napolivillage.com

Settembre al Borgo, Giorgia, la Fiera del Vintage, il Motor Show: gli eventi casertani nel week end dal 26 al 28 settembre - Un fine settimana ricchissimo di appuntamenti e che comprende anche Un Borgo di Libri, la rassegna "Il Vino Ce", le note di Beethoven al Museo Campano di Capua, il Chimera Fest, "Crimini & Calici" e n ... casertanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Settembre Borgo Finale Weekend