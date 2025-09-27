settembre al borgo finale di weekend con massimiliano gallo e la sua lettera ad eduardo

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà il direttore artistico Massimiliano Gallo a chiudere, domani sera, il primo weekend della 53ma edizione di Settembre al Borgo “Meraviglia!” con il suo ultimo spettacolo, “Lettera ad Eduardo”, domani sera alle 20.00 al Belvedere di San Leucio. Dopo i grandi successi delle prime serate – con Sarah Jane Morris ed il Solis String Quartet, Taranterrae, Emma Dante, Â Cúmba, tutti sold out – Gallo chiude un primo gran finale istituzionale con uno spettacolo emozionante e delicato e che porterà in scena insieme a Carmen Scognamiglio e la Napoli Nord Big Band. «È una lettera immaginaria che scrivo al commendatore Eduardo De Filippo – spiega Gallo – per raccontarmi e raccontare ciò che lui ha rappresentato per me e per tutto il teatro mondiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

