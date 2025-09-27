Più forte di un destino che soffia al contrario e di un’infermeria già stracolma di difensori, la Reggiana oggi proverà a dare continuità ai tre risultati utili sul difficile campo del Sudtirol. Si inizia alle 15 al ‘Druso’ di Bolzano (dove ci saranno 700 reggiani), con Dionigi che si aggrapperà a Libutti, Papetti e Bonetti per contrastare la forza d’urto dei panzer avversari: Merkaj, Pecorino e Odogwu. Non ci sarà Rozzio che tornerà (se va bene.) tra due mesi, niente Quaranta (lo rivedremo dopo la sosta) e niente Magnani che – dopo qualche segnale incoraggiante nei primi giorni della settimana – ha alzato bandiera bianca a causa di una condizione non ottimale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settecento tifosi granata al ’Druso’. L’arma in più per fermare i panzer