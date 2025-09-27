Seta sindacati contro Roat | Gettonisti con benefit e agli autisti solo briciole

"Meglio tardi che mai." L’Ad di Seta (Riccardo Roat, ndr) ha ammesso che gli stipendi per gli autisti sono inadeguati. Adesso però l’azienda "inizi a pagare adeguatamente il personale assunto, a cui per due anni ha offerto le briciole; sorda alle richieste dei sindacati e agli indirizzi dei Comuni soci." Non usano mezzi termini Gaetano Capozza (segretario Fit Cisl Reggio Emilia) e Maurizio Denitto (segretario Fit Cisl Modena), dopo le dichiarazioni del numero uno di Seta. "Seta – proseguono i sindacalisti – sta riconoscendo un passo alla volta ciò che diciamo da troppo tempo: il dramma degli autisti in fuga, stanchi di essere trattati come muli e frullati da straordinari e turni indecenti, con nastri di 12-14 ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Seta, sindacati contro Roat: "Gettonisti con benefit e agli autisti solo briciole"

