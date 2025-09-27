Sesso un italiano su 3 tradisce Oltre uno su 10 ha conosciuto il partner su una App

(Adnkronos) – Molti hanno una relazione stabile, ma uno su tre dichiara di aver tradito o di tradire. Oltre uno su 10 (il 12%) dichiara di aver conosciuto il partner su una App d'incontri. La maggior parte usa fantasie erotiche nella coppia e non disdegna l'assunzione di sostanze per abbandonare un po' di inibizione. È . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com