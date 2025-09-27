Sesso un italiano su 3 tradisce Oltre uno su 10 ha conosciuto il partner su una App
(Adnkronos) – Molti hanno una relazione stabile, ma uno su tre dichiara di aver tradito o di tradire. Oltre uno su 10 (il 12%) dichiara di aver conosciuto il partner su una App d'incontri. La maggior parte usa fantasie erotiche nella coppia e non disdegna l'assunzione di sostanze per abbandonare un po' di inibizione. È . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sesso - italiano
Padre Gabriele Amorth, esorcista italiano scomparso il 16 settembre 2016, ha lasciato un prezioso patrimonio di insegnamenti sul demonio: 1. «Satana è sempre attivo. È il tentatore fin dall’inizio» «Fa di tutto perché l’uomo pecchi e ogni volta che si compie il - facebook.com Vai su Facebook
Sesso, un italiano su 3 tradisce. Oltre uno su 10 ha conosciuto il partner su una App - Molti hanno una relazione stabile, ma uno su tre dichiara di aver tradito o di tradire. Segnala adnkronos.com