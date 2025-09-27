Sesso ed eleganza Il nuovo Versace by Dario Vitale

Innamorarsi da Versace. Alla fine della prima sfilata di Versace firmata dal direttore creativo Dario Vitale, viene voglia di mollare le briglie: di piacersi e piacere, di uscire per sedurre, affollarsi in club disco stile 80 saturi di estrogeni e testosterone, di riappropriarsi di una sensualità dimenticata per liberarla anche attraverso i vestiti. Presentata con uno show allestito nella Pinacoteca Ambrosiana (un luogo che sembra cucito addosso alla storia di Versace, tra busti classici e opulenza),  la collezione del nuovo designer per la Medusa è profondamente connessa all’essenza del brand ai tempi del fondatore Gianni, eppure pervasa di spirito contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

