Sessantenne arrestato a Palermo | deteneva materiale pedopornografico e aveva strumenti da falso poliziotto
La Polizia di Palermo ha arrestato un uomo di 60 anni accusato di detenzione di materiale pedopornografico. Nell’abitazione dell’indagato sono stati rinvenuti oltre 1.200 file illegali, in gran parte riguardanti minori di 14 anni. Oltre ai contenuti illeciti, l’uomo custodiva falsi distintivi, manette, paletta e lampeggiante, strumenti idonei a simulare funzioni di polizia, e una pistola a salve Beretta 92 FS priva del tappo rosso, completa di due caricatori e numerose cartucce a salve. Gli investigatori hanno sequestrato anche diversi dispositivi informatici, tra hard disk, pen drive e smartphone. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: sessantenne - arrestato
Pedopornografia, arrestato sessantenne: sequestrati anche una pistola e falsi distintivi da poliziotto
Dopo aver mandato all'ospedale la figlia ventenne a causa delle botte durante una lite, un sessantenne è stato arrestato e gli è stato disposto il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Dagli accertamenti è emerso un passato di violenze familiari a - facebook.com Vai su Facebook
Assemini, perseguita una sessantenne: arrestato pensionato - X Vai su X
Pedopornografia, arrestato un sessantenne in provincia di Palermo - Sequestrati hard disk, pen drive e smartphone nei quali la Polizia Postale ha individuato circa 1. Scrive rainews.it
Arrestato sessantenne per detenzione di materiale pedopornografico: sequestrati anche falsi distintivi da polizia - In casa anche pistola a salve priva di tappo rosso, manette, paletta e lampeggiante blu ... Riporta msn.com