Serviva una risposta Ecco perché i due liceali sono finiti ai domiciliari
e Nicola Palma In prima fila a fronteggiare le forze dell’ordine. Nel gruppone che ha tentato di forzare i blocchi in Centrale. Parte attiva della prima fase degli scontri in stazione, culminata con l’assedio della Galleria delle Carrozze a colpi di estintore, idrante e oggetti scagliati ovunque. Così viene descritto nei verbali d’arresto e nei successivi provvedimenti del giudice il ruolo giocato dai due liceali diciassettenni del Carducci, legati al collettivo Lambretta, nel raid contro i reparti antisommossa andato in scena nella tarda mattina di lunedì, al termine del corteo pro Gaza. Stando a quanto ricostruito nell’ordinanza del gip del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone, che ha applicato a E. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: serviva - risposta
Conferenza stampa Chivu: «Serviva una risposta. Abbiamo dimostrato maturità, ora bisogna fare questo»
Conferenza stampa Chivu post Ajax Inter: «Serviva una risposta. Abbiamo dimostrato maturità, ora bisogna fare questo»
La risposta che serviva. Ora tempi certi
Una vittoria di squadra. Con il fuoco dentro. La risposta che serviva, davanti al nostro pubblico. Forza Locarno. Grazie di a tutti i presenti che ci hanno sostenuto. --- A team victory, with fire inside. The answer we needed, in front of our fans. Forza Loc - facebook.com Vai su Facebook
La risposta che serviva. Ora tempi certi: ? Andate a farvi un giro a Traversara, nella Bassa azzannata dal Lamone. Andate a parlare con Daniele e la Piera – quanta compostezza, quanto coraggio in un dolore che non urla, quanta rabbia un… http://dlvr.i - X Vai su X