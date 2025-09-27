Serviva una risposta Ecco perché i due liceali sono finiti ai domiciliari

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

e Nicola Palma In prima fila a fronteggiare le forze dell’ordine. Nel gruppone che ha tentato di forzare i blocchi in Centrale. Parte attiva della prima fase degli scontri in stazione, culminata con l’assedio della Galleria delle Carrozze a colpi di estintore, idrante e oggetti scagliati ovunque. Così viene descritto nei verbali d’arresto e nei successivi provvedimenti del giudice il ruolo giocato dai due liceali diciassettenni del Carducci, legati al collettivo Lambretta, nel raid contro i reparti antisommossa andato in scena nella tarda mattina di lunedì, al termine del corteo pro Gaza. Stando a quanto ricostruito nell’ordinanza del gip del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone, che ha applicato a E. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

serviva una risposta ecco perch233 i due liceali sono finiti ai domiciliari

© Ilgiorno.it - "Serviva una risposta". Ecco perché i due liceali sono finiti ai domiciliari

In questa notizia si parla di: serviva - risposta

Conferenza stampa Chivu: «Serviva una risposta. Abbiamo dimostrato maturità, ora bisogna fare questo»

Conferenza stampa Chivu post Ajax Inter: «Serviva una risposta. Abbiamo dimostrato maturità, ora bisogna fare questo»

La risposta che serviva. Ora tempi certi

Cerca Video su questo argomento: Serviva Risposta Perch233 Due