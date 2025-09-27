Serie C Livorno-Campobasso in diretta LIVE

Il successo di Sestri Levante contro il Bra ha dato un po' di ossigeno al Livorno ed al tecnico Alessandro Formisano, la cui panchina, tuttavia, rimane in bilico. La prestazione offerta contro i giallorossi, malgrado la conquista dei tre punti, non ha infatti pienamente convinto e l'allenatore. 🔗 Leggi su Livornotoday.it