Serie C | Livorno-Campobasso 0-0 | gli amaranto sprecano troppo arriva solo un pareggio

Livornotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno 0-0 che lascia qualche rimpianto. Gli amaranto, al Picchi, non sono andati oltre il pari contro il Campobasso, ma possono recriminare per qualche occasione non sfruttata al meglio. Qualche progresso dal punto di vista del gioco, va riconosciuto, si è però visto. Un segnale incoraggiante in. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

