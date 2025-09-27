Serie C | Livorno-Campobasso 0-0 Formisano | Meritavamo la vittoria Le critiche? Ci danno maggior forza
Un pari con rimpianti. Il Livorno, al Picchi, non è andato oltre lo 0-0 con il Campobasso nonostante le diverse occasioni create, soprattutto nella prima parte di gara. Un risultato, comunque, che permette di dare continuità alla vittoria conquistata nel turno infrasettimanale a Sestri Levante. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
