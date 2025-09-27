Serie C le toscane sfiorano l’en plein | ok Arezzo e Pianese pari Livorno
Livorno – Campobasso 0-0 LIVORNO: Ciobanu; Ghezzi, Noce, Baldi, Antoni; Welbeck (40’st Odjer), Hamlili; Biondi (40’st Mawete), Marchesi (36’pt Panaioli), Cioffi (21’st Peralta); Dionisi (21’st Di Carmine). A disposizione; Tani, Gentile, Haveri, Nwachukwu, Calvosa, Monaco, Marinari, Malva, Panattoni. All. Formisano CAMPOBASSO: Tantalocchi; Cristallo, Papini, Celesia, Pierno (27’st Martina); Gargiulo, Cerretelli (15’st Serra), Gala (43’st Lombari); Bifulco, Magnaghi (27’st Padula), Leonetti (15’st Di Livio). A disposizione: Rizzo, Muzi, Lanza, Nocerino, Rianna, Parisi, Lancini, Ravaglioli. All. Zauri ARBITRO: Dini di Città di Castello (Tesi di Padova e Sbardella di Belluno) NOTE: angoli 2-0 per il Livorno; ammonito Pierno e Peralta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
