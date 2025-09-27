Serie B Nazionale | la prima trasferta del Dany
Il lungo cammino del Consorzio Leonardo Dany Quarrata in questo primo storico viaggio in B Nazionale fa tappa al Palasport di Cisterna, nella tana della Benacquista Assicurazioni Latina. Dopo aver affrontato la scorsa settimana la Virtus Roma, la truppa di Tonfoni domani alle ore 18 si imbatterà in un nuovo esame laziale dall’elevato coefficiente di difficoltà. La squadra nerazzurra in estate ha cambiato molto, a partire dalla scelta della guida tecnica, che é ricaduta su un coach dalla straordinaria mentalità vincente come Franco Gramenzi, reduce dalla promozione con Roseto in A2. Latina ha plasmato un organico di prima fascia, andando a pescare un tessuto di giocatori estremamente funzionali al sistema di gioco del tecnico nativo di Teramo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - nazionale
Basket serie B Nazionale, coach Galetti pesca nel settore giovanile di Forlì. Nel mirino anche Feliciangeli e Pillastrini. Errede e Marluzzo per una Virtus più giovane
Serie A1 femminile. Scott, Roumy e la nazionale Under 18 Ostoni: la Geas alza l’asticella
Serie B Nazionale: confermato tutto lo staff tecnico dei mobilieri. Il Dany Quarrata punta sul pivot De Gregori
Serie C Nazionale: finalmente si parte!!! Sta per iniziare il lungo cammino della Vigor nella nuova stagione. Domenica scatterà ufficialmente il campionato: 30 partite (più l’eventuale seconda fase) che ci porteranno a viaggiare in lungo e in largo tra Veneto e T - facebook.com Vai su Facebook
Serie B Nazionale: Dany's first away match - Il lungo cammino del Consorzio Leonardo Dany Quarrata in questo primo storico viaggio in B Nazionale fa tappa al Palasport di Cisterna, nella tana della Benacquista Assicurazioni Latina. Riporta msn.com
Basket Serie B Nazionale, la top 5 della prima giornata: per i Knights c’è Cižauskas - C’è anche il talento lituano dei Legnano Basket Knights tra i protagonisti assoluti della Giornata 1 della Serie B Nazionale. Da sportlegnano.it