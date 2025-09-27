Serie B Nazionale | la prima trasferta del Dany

Il lungo cammino del Consorzio Leonardo Dany Quarrata in questo primo storico viaggio in B Nazionale fa tappa al Palasport di Cisterna, nella tana della Benacquista Assicurazioni Latina. Dopo aver affrontato la scorsa settimana la Virtus Roma, la truppa di Tonfoni domani alle ore 18 si imbatterà in un nuovo esame laziale dall’elevato coefficiente di difficoltà. La squadra nerazzurra in estate ha cambiato molto, a partire dalla scelta della guida tecnica, che é ricaduta su un coach dalla straordinaria mentalità vincente come Franco Gramenzi, reduce dalla promozione con Roseto in A2. Latina ha plasmato un organico di prima fascia, andando a pescare un tessuto di giocatori estremamente funzionali al sistema di gioco del tecnico nativo di Teramo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

