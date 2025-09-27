Serie B Nazionale il coach di Fabriano domani ospite dei gialloneri Nunzi | Questa Virtus è destinata a crescere

La sua Fabriano ha sfiorato l’impresa nella prima giornata. In vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, Luciano Nunzi stava cullando il sogno di sgambettare Latina, ma un terrificante break di 13-0 negli ultimi minuti firmato da Gallo e Sacchetti, lo ha riportato sulla terra. "C’è grande amarezza – ammette il coach della Ristopro –, se non fossimo stati competitivi sarebbe stato più semplice accettare il ko, ma così ha fatto più male. Credo che alla lunga la profondità e la qualità del roster di Gramenzi abbia fatto la differenza, ma è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno". Il gruppo che domani sfiderà la Virtus al PalaRuggi (palla a due alle 18, apertura cancelli alle 16), ha molte analogie a quello giallonero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

