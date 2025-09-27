Serie B Nazionale il coach di Fabriano domani ospite dei gialloneri Nunzi | Questa Virtus è destinata a crescere
La sua Fabriano ha sfiorato l’impresa nella prima giornata. In vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, Luciano Nunzi stava cullando il sogno di sgambettare Latina, ma un terrificante break di 13-0 negli ultimi minuti firmato da Gallo e Sacchetti, lo ha riportato sulla terra. "C’è grande amarezza – ammette il coach della Ristopro –, se non fossimo stati competitivi sarebbe stato più semplice accettare il ko, ma così ha fatto più male. Credo che alla lunga la profondità e la qualità del roster di Gramenzi abbia fatto la differenza, ma è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno". Il gruppo che domani sfiderà la Virtus al PalaRuggi (palla a due alle 18, apertura cancelli alle 16), ha molte analogie a quello giallonero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - nazionale
Basket serie B Nazionale, coach Galetti pesca nel settore giovanile di Forlì. Nel mirino anche Feliciangeli e Pillastrini. Errede e Marluzzo per una Virtus più giovane
Serie A1 femminile. Scott, Roumy e la nazionale Under 18 Ostoni: la Geas alza l’asticella
Serie B Nazionale: confermato tutto lo staff tecnico dei mobilieri. Il Dany Quarrata punta sul pivot De Gregori
Serie C Nazionale: finalmente si parte!!! Sta per iniziare il lungo cammino della Vigor nella nuova stagione. Domenica scatterà ufficialmente il campionato: 30 partite (più l’eventuale seconda fase) che ci porteranno a viaggiare in lungo e in largo tra Veneto e T - facebook.com Vai su Facebook
The Fabriano coach will be playing for the Gialloneri tomorrow. Nunzi: "This Virtus team is destined to grow." - His Fabriano side came close to achieving the feat on the first day. Riporta sport.quotidiano.net
Serie B - Juvecaserta, inizia da Nocera Inferiore il campionato - Inizia da Nocera Inferiore il campionato di Serie B Nazionale 2025/26 della Paperdi Juvecaserta. Come scrive pianetabasket.com