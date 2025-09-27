Serie B la sfida ad alta quota non cambia i giochi | pari tra Cesena e Palermo
(foto x.comPalermofficial) Il Cesena e il Palermo si dividono la posta in palio al Dino Manuzzi: un 1-1 tra emozioni, intensità e un pubblico da record che conferma le ambizioni delle due squadre in chiave promozione. A segno Blesa e Bani, in una partita che ha offerto un tempo ciascuno e che alimenta gli equilibri di una Serie B più che mai incerta. Blesa sblocca, il Manuzzi esplode. Il match si accende alla mezz’ora, dopo una partenza accorta da entrambe le parti. La prima grande occasione è per il Palermo con Le Douaron, fermato da un intervento prodigioso di Klinsmann al 31’. Sul ribaltamento di fronte, è il Cesena a trovare il gol del vantaggio: Francesconi recupera un pallone prezioso a metà campo, innescando Berti che viene contrastato da Pierozzi, ma sulla respinta arriva puntuale Blesa a firmare l’1-0 al 34’. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
