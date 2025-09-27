Serie B la sfida ad alta quota non cambia i giochi | pari tra Cesena e Palermo

Ilfogliettone.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(foto x.comPalermofficial) Il Cesena e il Palermo si dividono la posta in palio al Dino Manuzzi: un 1-1 tra emozioni, intensità e un pubblico da record che conferma le ambizioni delle due squadre in chiave promozione. A segno Blesa e Bani, in una partita che ha offerto un tempo ciascuno e che alimenta gli equilibri di una Serie B più che mai incerta. Blesa sblocca, il Manuzzi esplode. Il match si accende alla mezz’ora, dopo una partenza accorta da entrambe le parti. La prima grande occasione è per il Palermo con Le Douaron, fermato da un intervento prodigioso di Klinsmann al 31’. Sul ribaltamento di fronte, è il Cesena a trovare il gol del vantaggio: Francesconi recupera un pallone prezioso a metà campo, innescando Berti che viene contrastato da Pierozzi, ma sulla respinta arriva puntuale Blesa a firmare l’1-0 al 34’. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

serie b la sfida ad alta quota non cambia i giochi pari tra cesena e palermo

© Ilfogliettone.it - Serie B, la sfida ad alta quota non cambia i giochi: pari tra Cesena e Palermo

In questa notizia si parla di: serie - sfida

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Calciomercato Napoli: Simeone nel mirino di due club! E’ sfida tra estero e Serie A, tutti i dettagli

Nuova sfida in Serie A, Juventus insaziabile: la clausola è clamorosa

serie b sfida altaSerie B - Esordio casalingo per la Benacquista Latina con la sfida a Quarrata - La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta a scendere in campo per la seconda giornata della regular season del campionato di Serie B Nazionale, che coincide con il debutto casalingo dei. Scrive pianetabasket.com

serie b sfida altaCesena-Palermo, le probabili formazioni del big match di Serie B - Analisi e scelte di Mignani e Inzaghi secondo il Corriere dello Sport e Paolo Vannini. Secondo ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Serie B Sfida Alta