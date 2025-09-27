Serie B Interregionale oggi alle 21 con la neopromossa Bramante al debutto Arriva Forlimpopoli
Ci risiamo. A distanza di 4 mesi dall’ultima partita ufficiale ed oltre un mese di preparazione il Bramante si appresta ad esordire oggi alle 21 in questa nuova stagione in serie B interregionale andando ad affrontare, tra le mura amiche del PalaMegabox, la neopromossa Baskers Forlimpopoli. La società romagnola è stata autentica dominatrice dell’ultima serie C avendo ottenuto 34 successi in altrettante partite, rischiando di lasciarsi sfuggire i 2 punti in appena un paio di occasioni e risultando l’unica squadra imbattuta in Italia. A guidare in panchina Forlimpopoli c’è Alessandro Tumidei, romagnolo doc ed alla sua terza stagione alla guida dei Baskers. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
