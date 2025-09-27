Serie B esordio stagionale per la Redel Viola sul parquet di Brindisi

Archiviato il Trofeo Sant’Ambrogio, la Redel Reggio Calabria è pronta a dare il via alla sua stagione agonistica. La squadra di coach Giulio Cadeo affronta la prima giornata del campionato di Serie B Interregionale in trasferta contro la Dinamo Brindisi, appuntamento in programma domani alle 18. 🔗 Leggi su Today.it

