Serie A5° turno | Juventus-Atalanta 1-1

20.00 Divisione della posta allo 'Stadium': tra Juventus è Atalanta è 1-1. Bianconeri a 11 punti, orobici a 9. Subito palo della Juve con la zuccata di Kalulu.Adzic chiama Carnesecchi alla parata, a ruota tiro di Thuram deviato da Pasalic sfiora il montante. Adzic da fuori,Carnesecchi blocca.Il montenegrino perde palla, Sulemana si invola e fa secco Di Gregorio (46'pt).Ripresa. Bremer buca,Krstovic spreca.Pasalic di testa impegna Di Gregorio.Pari bianconero di Cabal appena entrato su liscio di Kossounou (78'). Rosso a De Roon (80'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it