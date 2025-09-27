Serie A Women’s Cup Juventus-Roma 3-2 Bianconere campionesse | gol e highlights

A Castellammare di Stabia la Juventus Women ha scritto un’altra pagina indelebile della propria storia. In una finale palpitante, le bianconere hanno superato 3-2 la Roma, conquistando la prima edizione della Serie A Women’s Cup. Una vittoria che porta la firma di cuore, orgoglio e quella. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

