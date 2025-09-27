Nuovo weekend di emozioni in Serie A 20252026: tre giorni di sfide tra sabato e lunedì, con big match e sorprese in arrivo. Ecco tutte le partite in programma nella quinta giornata e dove seguirle in diretta. Oggi, sabato 27 settembre, prende il via la quinta giornata di Serie A 20252026 con i primi anticipi. Il turno si chiuderà lunedì 29 settembre con il tradizionale posticipo serale. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. Calendario della giornata con orari e incontri su Sky, DAZN e NOW Anche questa settimana la Serie A 20252026 promette spettacolo in tre giornate tutte da vivere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Serie A oggi, partite quinta giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari