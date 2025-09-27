La Juventus non va oltre l’1-1 contro l’Atalanta: una notizia che ha delle conseguenze anche sul Napoli, atteso nella serata di domenica dal big match contro il Milan. La Serie A ha aperto quest’oggi le danze alla quinta giornata, ma la sensazione è che il campionato è già a una possibile svolta. Lo snodo cruciale, senza dubbio, è il big match in programma domenica sera, alle ore 20:45, tra Milan e Napoli. Allo stadio San Siro, gli uomini di Antonio Conte cercheranno di andare oltre le difficoltà ( clicca qui per tutti i dettagli ) per mandare un ulteriore messaggio importante a tutta la concorrenza, oltre che ai rossoneri stessi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Serie A, la Juve pareggia con l’Atalanta: c’è già un verdetto definitivo per il Napoli