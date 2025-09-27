serie a juventus atalanta 1 1

Finisce 1-1 il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A tra Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium di Torino. L’Atalanta è passata in vantaggio al 46? del primo tempo con il gol di Sulemana. Nella ripresa, il pareggio al 78? di Cabal, appena entrato, e due dopo l’espulsione di De Roon per doppia ammonizione che ha costretto i nerazzurri a finire il match in dieci uomini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

