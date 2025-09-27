Serie A Juventus-Atalanta 1-1
Finisce 1-1 il secondo anticipo della quinta giornata di Serie A tra Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium di Torino. L’Atalanta è passata in vantaggio al 46? del primo tempo con il gol di Sulemana. Nella ripresa, il pareggio al 78? di Cabal, appena entrato, e due dopo l’espulsione di De Roon per doppia ammonizione che ha costretto i nerazzurri a finire il match in dieci uomini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: serie - juventus
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights
Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv
Serie A, Juventus-Atalanta 1-1: botta e risposta tra Sulemana e Cabal, un punto a testa https://bit.ly/3VEY4PU #AsRoma - X Vai su X
? Le parole della calciatrice della Juventus Women Lenzini alla vigilia della finale della Serie A Women's Cup contro la Roma #ASRoma #JuventusRoma #Lenzini - facebook.com Vai su Facebook
Cabal salva la Juventus contro l’Atalanta e firma l’1-1: secondo pari consecutivo per i bianconeri - Sulemana fa sognare l'Atalanta ma nel finale Cabal gela tutti gli entusiasmi e regala il pareggio alla Juventus ... Segnala fanpage.it
Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Cabal miracoloso (7), Adzic distratto (5), Cambiaso ovunque (6,5) - La sfida, valida per la quinta giornata di Serie A, tra Juventus e Atalanta si è conclusa in parità (1- Si legge su msn.com