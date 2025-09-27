Serie A Juventus-Atalanta 1-1 Pareggio in rimonta | gol e highlights

Torinotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus non molla mai. Anche quando l’inerzia della partita sembra piegarsi verso gli avversari, i bianconeri trovano sempre la forza di rialzarsi. È successo anche contro l’Atalanta, in una sfida dal ritmo alto e ricca di emozioni che ha confermato il carattere della squadra di Igor Tudor.La. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - juventus

Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio

Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights

Serie A, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv

serie juventus atalanta 1Cabal salva la Juventus contro l’Atalanta e firma l’1-1: secondo pari consecutivo per i bianconeri - Sulemana fa sognare l'Atalanta ma nel finale Cabal gela tutti gli entusiasmi e regala il pareggio alla Juventus ... Lo riporta fanpage.it

Juventus-Atalanta 1-1: video, gol e highlights - Nel primo tempo i bianconeri premono fin da subito, colpiscono un palo con un colpo di testa di Kalulu dopo 2' e creano occas ... sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie Juventus Atalanta 1