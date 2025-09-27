Serie A Como-Cremonese 1-1 nell' anticipo
Termina 1-1 il derby lombardo tra Como e Cremonese, anticipo della 5a giornata del campionato di Serie A. Primo tempo di marca lariana, con il solito Nico Paz che sblocca il risultato al 32' con un preciso sinistro da centro area su cross da sinistra di Rodriguez. Como che perde per infortunio il veterano Sergi Roberto e che sfiora più volte anche il raddoppio. Nella ripresa, però, dopo un'altra occasione fallita da Nico Paz è la Cremonese a prendere in mano il gioco fino a trovare il pareggio con un colpo di testa di Baschirotto su calcio d'angolo battuto da Vazquez. Nel finale padroni di casa in dieci per l'ingenua espulsione di Jesús Rodríguez, 'pescato' dal Var a colpire in modo violento Terracciano a palla lontana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: serie - como
