Serie A Como-Cremonese 1-1 | Baschirotto risponde a Nico Paz i grigiorossi restano imbattuti
Al Sinigaglia i ragazzi di Nicola soffrono ma reagiscono: espulso Rodriguez nel finale, pari che tiene entrambe in zona alta di classifica La Cremonese continua a sorprendere in Serie A e torna da Como con un pareggio prezioso: 1-1 il finale al Sinigaglia, con i grigiorossi capaci di raddrizzare una partita che sembrava segnata. Alla rete di Nico Paz nel primo tempo ha risposto Federico Baschirotto con un colpo di testa al 69’. Un risultato che permette alla squadra di Davide Nicola di restare imbattuta dopo cinque giornate, salendo a quota 9 punti, uno in più dei lariani di Cesc Fabregas, fermi a 8. 🔗 Leggi su Sportface.it
Calciomercato: Cutrone verso la MLS? Il futuro dell’attaccante del Como diviso tra Stati Uniti e Serie A
Milan-Como verso l’Australia: svolta storica per la Serie A
Serie A, arriva il “sì” della FIGC a Milan-Como in Australia: svolta epocale per il calcio europeo
