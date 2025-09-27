Serie A Cagliari-Inter 0-2

A Cagliari l’ Inter batte i sardi per 2-0 nel match valido per la quinta giornata di Serie A. Ad andare a rete all’Unipol Domus sono stati Lautaro al 9? ed Esposito all’82’. L’Inter al momento è terza in classifica con 9 punti, insieme a Milan, Roma, Atalanta e Cremonese. Nona posizione per il Cagliari fermo alla nona posizione con 7 punti insieme all’Udinese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Cagliari-Inter 0-2

