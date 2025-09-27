Serie A Cabal risponde a Sulemana | tra Juventus e Atalanta finisce 1-1

Cabal risponde a Sulemana e tra Juventus e Atalanta finisce in pari. Per i bianconeri, cambiano gli allenatori ma la Dea resta sempre bestia nera, con la vittoria che manca contro i nerazzurri tra le mura amiche dal 2018. Finisce 1-1 e un punto ciascuno che fa sicuramente più comodo alla squadra di Juric che non a Tudor e alle ambizioni di poter tenere il passo del Napoli conquistando anche se solo per una notte la vetta in solitaria. Stavolta ai bianconeri non riesce l'impresa vista contro l'Inter, la rimonta resta a metà con il gol di Cabal che vale comunque l'imbattibilità in campionato. Senza Conceiçao, Tudor lancia dal 1' Adzic in coppia con Yildiz a sostegno di Openda dopo un ballottaggio con Vlahovic e David, entrambe in panchina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

