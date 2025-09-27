Serie A 5ª | guida TV e calendario c’è Milan-Napoli

Sbircialanotizia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guida tv ufficiale: tre gare in co?esclusiva su SkyNOW (Cagliari–Inter, Lecce–Bologna, Genoa–Lazio). Tutte le altre su DAZN. Arbitri designati e squalificati. La 5ª giornata parte oggi e si chiude lunedì. In tv cambia poco: SkyNOW hanno le solite tre finestre in co-esclusiva (sabato 20:45, domenica 18:00, lunedì 20:45), mentre DAZN trasmette tutte le partite. Qui . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

serie a 5170 guida tv e calendario c8217232 milan napoli

© Sbircialanotizia.it - Serie A, 5ª: guida TV e calendario, c’è Milan-Napoli

In questa notizia si parla di: serie - guida

Cuori nerazzurri, abbonamenti Serie A. Guida alle nuove tariffe tra entusiasmo e malumori

Oleggio Basket: Giacomo Jack Cardelli alla guida della Serie B

Slow horses: guida ai personaggi e attori della serie spionistica di Apple TV

Cerca Video su questo argomento: Serie 5170 Guida Tv