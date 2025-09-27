Guida tv ufficiale: tre gare in co?esclusiva su SkyNOW (Cagliari–Inter, Lecce–Bologna, Genoa–Lazio). Tutte le altre su DAZN. Arbitri designati e squalificati. La 5ª giornata parte oggi e si chiude lunedì. In tv cambia poco: SkyNOW hanno le solite tre finestre in co-esclusiva (sabato 20:45, domenica 18:00, lunedì 20:45), mentre DAZN trasmette tutte le partite. Qui . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Serie A, 5ª: guida TV e calendario, c’è Milan-Napoli