Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 5a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Sabato 27 Settembre alle 20:45 CAGLIARI - INTER Domenica 28 Settembre alle 18:00  LECCE - BOLOGNA  Lunedi 29 Settembre alle 20:45   GENOA - LAZIOPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MAT. 🔗 Leggi su Digital-news.it

