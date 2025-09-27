Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 5a Giornata | Palinsesto e Telecronisti
Domenica 28 settembre, in occasione della quinta giornata di Serie A Enilive, si accendono i riflettori di Fuoriclasse - powered by Haier TV, il nuovo appuntamento domenicale firmato DAZN e condotto da Diletta Leotta, per la prima volta alla guida di un programma di punta interamente dedicato al massimo campionato di Serie A. Tra la carrellata dei gol della giornata in esclusiva, analisi tattich. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: serie - diretta
Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | CM.IT
Spalletti di nuovo in Serie A: annunciato in diretta | ESCLUSIVO
Italian Postcards: Prime Video annuncia la nuova serie originale diretta dal premio Oscar Jessica Yu
Telesveva. . +++BARLETTA, IN ARRIVO UNA SFIDA GIÀ CRUCIALE: DERBY AL "MIRAMARE" CONTRO IL MANFREDONIA SENZA TIFOSI BIANCOROSSI E IN DIRETTA SU TELESVEVA, SIPONTINI IN SERIE POSITIVA DA DUE PARTITE E CON URAIN IN - facebook.com Vai su Facebook
Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball) - X Vai su X
Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - La sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:30&am... Riporta digital-news.it
Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball) - Scopri ogni dettaglio con un solo clic, leggi ora per approfondire l’argomento! Si legge su digital-news.it