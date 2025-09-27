Sergio Bonelli Editore presenta NOTTINGHAM 3 ROBIN

Direttamente dal mondo dei comics d’Oltralpe,  Sergio Bonelli Editore  presenta  NOTTINGHAM. ROBIN,  terzo e ultimo episodio dell’acclamata saga che ha conquistato lettori in tutta Europa, disponibile in libreria e fumetteria  dal 3 ottobre. Le leggende sono spesso banali: ogni eroe ha un’identità segreta, ogni eroe ha un nemico giurato da affrontare. Ma per  Robin Hood  niente è semplice, specialmente se lui è anche lo  Sceriffo di Nottingham. NOTTINGHAM. ROBIN  è una storia avvincente di fuorilegge e guerrieri, ladri e sceriffi, amori tormentati e verità nascoste. Una saga di cappa e spada che ribalta i canoni della tradizione per raccontare un’epopea epica, densa di ambiguità e colpi di scena. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

