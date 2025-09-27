Il film che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico bellico compie oggi 84 anni. Diretto da Howard Hawks e interpretato da Gary Cooper, Sergeant York rappresenta uno dei capolavori più significativi del genere, arrivando nelle sale americane il 27 settembre 1941, pochi mesi prima dell’attacco a Pearl Harbor. Questo film non solo ha ottenuto grande successo commerciale e di critica, ma ha anche avuto un impatto duraturo sulla cultura americana e sul cinema di guerra. la storia vera dietro sergeant york: un’ispirazione senza tempo. il racconto di alvin c. york. Sergeant York narra la vicenda reale di Alvin C. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sergeant york, un classico del cinema di guerra da celebrare a 84 anni